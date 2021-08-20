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中國七月iPhone出貨量狂升 大摩料九月產品發布會將報捷

股樓投資 19:54 2021/08/20

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摩根士丹利分析師 Katy Huberty早前發表研究報告，指根據中國信息通信研究院 (AICT) 披露的資訊估計，7月中國iPhone出貨量按年增79%，增長高於中國手機品牌同期的27%。她估計最近一個月中國智慧手機市場中，蘋果市佔率提高0.9個百分點至20.7%，是27個月以來的新高。

【蔚來NIO】近五千蔚來車主反對「撐車廠」聲明 不滿被少數車主代表

她又於報告中指出，估計三星和華為最近一個月在中國的市佔率皆有所下降，至於其他中國手機品牌則錄得小幅度的增長，包括 Oppo、Vivo和小米，現時iPhone 12 和 iPhone 12 Pro Max 是中國最受歡迎的機型，至於iPhone 11的銷量仍保持強韌。

基於上述數據，Huberty預計Apple九月的產品發報會將會有驚喜，「我們相信這些數據點支持我們的觀點，即今年秋季推出新款 iPhone 13 後，iPhone 的出貨量將繼續保持強勁。」

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撰文 : 林展鋒

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