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【旅遊氣泡】星港放棄探討雙邊「航空旅遊氣泡」 新加坡則單方面准許港人毋須隔離入境

環球政經 21:38 2021/08/19

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港府和新加坡政府今日（19日）宣布，決定放棄就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論，而新加坡單方面准許來自香港的旅客毋須通過隔離檢疫入境新加坡，而由新加坡前往香港的旅客（包括香港居民及非香港居民），則可根據特區政府目前就新加坡所屬B組指明地區所訂定的要求入境。

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發言人表示，兩地自2020年下半年就「旅遊氣泡」開展討論後，討論的基礎是兩地均採取相近的疫情防控策略，並以遏止兩地確診個案數目為目標。惟根據早前協定的框架，「航空旅遊氣泡」的暫停及重啓安排均取決於無關連本地個案七天移動平均數字，但是在新加坡採取新的疫情防控策略下，其相關數字或難以持續維持在所需的水平，故令原有訂立「航空旅遊氣泡」的基礎有所改變。

發言人強調，香港和新加坡會繼續致力促進兩地連繫，並會就此保持對話和分享經驗。

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責任編輯：潘曉豐

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