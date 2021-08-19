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【電視廣播】TVB夥邵氏兄弟2億元購士多75%股權 無線電商業務規模料擴大逾4倍

股市 20:32 2021/08/19

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TVB宣布夥拍邵氏兄弟影業，收購士多75%股權。

電視廣播（TVB，00511）宣布，全資附屬公司大大電商、邵氏兄弟影業將投資一間特殊目的實體，而特殊目的實體將收購士多約75%的已發行股本，士多在香港營運兩個電子商貿平台zstore.com及neigbuy.com。

TVB指，收購事項的總代價為2億元，其中7000萬元會以現金支付，其餘1.3億元相當於有關藝人、電視商業廣告及無線電視免費廣播及數碼平台的其他廣告的資源。交易倘未於9月30日或之前完成，將告終止。

交易完成後，電視廣播將持有特殊目的實體90.1%的投票權及已發行股份總數的82.5%，邵氏兄弟影業持有9.9%的投票權及已發行股份總數的17.5%。而特殊目的實體持有士多75%股權。

電視廣播表示，將電子商貿視為未來增長的重要引擎。交易後，按商品總值計算，預期無綫電視的電子商貿業務規模將擴大逾四倍，客戶基礎將由目前水平48萬名擴大至超過100萬名。鑑於士多有超過1萬個SKU，預期無綫電視亦將因擴大產品組合及供應鏈資源而受惠，吸引用戶進一步增加用量，以及提升客戶體驗。

電視廣播續指，預期融合倉庫管理、訂單處理系統以及取貨點網絡，能產生重大協同效應，交易後可能成為香港最大規模電子商貿網絡之一。 另外，無綫電視將受惠於士多之電子商貿人才及管理資源，以支持未來增長。

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編輯：陳健婷

 

 

港股 電視廣播（00511） 收購 電子商貿 TVB

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