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【HSBC滙豐】滙豐未打針員工10月起須自費定期檢測　有醫生紙可豁免、惟僅有效90日

Hot Talk 20:06 2021/08/19

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【疫苗接種】滙豐未打針員工10月起須自費定期檢測　有醫生紙可豁免、惟僅有效90日

金管局今年6月向銀行業發指引，要求銀行提交較高風險或提供關鍵職能員工，所涉及的預期接種疫苗人數，當時一度引起業界對員工私隱、認可的病毒檢測方式、檢測費用攤分的問題。事隔2個多月，HSBC滙豐今日通知員工，仍未接種疫苗的滙豐員工，除非持有有效的醫生紙證明不宜接種，否則10月1日起須自費進行定期病毒檢測。

即使持有醫生紙證明身體不適合接種，但該醫療證明由簽發起計只有90日有效期，即有關的滙豐員工在90日的限期屆滿前，須再取得有效的醫療證明。

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單　鼓勵業界參考「疫苗假」安排｜詳見【下一頁】

根據金管局早前的指引，凡在接種範圍內的銀行員工均建議盡早接種疫苗，而未接種的員工則須每2星期進行1次檢測。

據了解，除滙豐以外，普遍銀行目前都奉行實報實銷方式，容許員工申請相關的病毒檢測費用，東亞銀行 （00023） 亦是其中之一。

滙豐在內部電郵同時指，10月起員工可以繼續在辦公時間內接種疫苗，但定期的病毒檢測就應該在辦公時間以外進行。而考慮到今次的調整，早前在分行提供的檢測服務屆時亦都會一併終止。

滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片｜詳見【下一頁】

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港股 金融機構 病毒檢測 疫苗 醫生 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 銀行

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