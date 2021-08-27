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【騰訊回購】騰訊第五日回購 月內累計回購約4億元

股市 20:56 2021/08/27

分享：

騰訊連續2日回購，斥資近1.8億元。

騰訊 （00700） 股價較高位近「腰斬」，時隔22個月，公司於8月19日起啟動回購。騰訊日前連續4個交易日回購，今日（27日）再斥資約1億元，回購22萬股，每股介乎462.6元至478.2元。

騰訊上一次回購在周二（24日），當日股價大升9%，公司於8月24日回購2.26萬股，每股介乎450.6元至451.6元，涉資1020萬元。

騰訊周二上午10時30分，已企穩452元以上，反映公司未隨股價上升而高追，在開市一小時即收兵。

騰訊周二(8月24日)大升9%，騰訊回購價最高不足452元，反映公司於開市1小時後未再高追。

騰訊於8月19日、20及23日，分別斥資7697萬元、1億元及1.01億元回購。

翻查資料，騰訊曾在2019年8月28日至10月11日間多次出手回購，為期個半月，期間以每股作價由312.4元至351元不等，回購約348.6萬股。

相關文章：

【大行報告】騰訊績後跌逾3.4%　大和富瑞輪流削目標價

【共同富裕】騰訊投500億元啟動共同富裕計劃　習近平近期多次提及（附短片）

編輯：李哲毅

***

騰訊回購怎解讀？重溫《ET開市直擊》話你知（27'08"）

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27：08 - 股票分析：騰訊 （00700） 是否底背馳　操作如何？

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