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【新股IPO】內地AI醫療科企推想醫療傳最快今年上市 集資3億美元

股樓投資 19:38 2021/08/19

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內地人工智能醫療科技企業推想醫療傳最快今年來港上市，集資最高達3億美元。消息指，推想醫療正與中信建投証券、高盛及瑞銀就潛在上市合作。

醫聯擬來港上市集資最少23億　騰訊紅杉資本有份投資，【見下頁】

已獲高盛資產管理及啟明創投參投的成立於2016年的推想醫療，專注於AI醫療領域，致力成為全院級AI國際領軍品牌。公司採取「一橫一縱」和「國際化」戰略佈局打造立體化產品綫，全面覆蓋肺部、心腦血管、乳腺、骨關節等多部位多臟器重大疾病，同時利用人工智能深度學習技術開發多個平台，為客戶提供「篩、診、治、管、研」醫療全流程智慧解決方案。

延伸閱讀：產品結構顯著提升 潤啤上半年多賺逾一倍 半日升近5%

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推想醫療指作為全球為數不多的擁有美國FDA、歐盟CE、日本PMDA及中國NMPA四大市場准入的AI醫療科技公司，產品覆蓋全球近20個國家的400多家醫療機構；為政府、醫療機構、醫生、患者提供先進的智慧醫療一體化服務。

同場加映: 【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

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記者：張以正

健康醫療股 醫療行業 集資 港股 IPO

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