  • 29°C
香港時間 : 2021820日 (五) 10:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】思摩爾上半年經調整淨利增127.5%至29.75億人幣　毛利率達54.9%、股價曾跌近14%

股市 09:54 2021/08/20

分享：

思摩爾上半年經調整淨利增127.5至29.75億人幣　毛利率達54.9%

思摩爾國際 （06969） 今年上半年經調整純利達29.75億元（人民幣，下同），按年增長127.5%。期內收入達69.53億元，按年增長79.2%；毛利率達54.9%，對比去年同期增長5.9個百分點。

思摩爾今低開後股價繼續下插，最多跌近14%，低見37.45元，現報39.05元，跌10%，成交暫錄3.49億元。

思摩爾表示，收入增長主要得益於FEELM品牌陶瓷霧化技術受到認可，以及積極開拓市場和分銷渠道，產品競爭力提高所致。

公司今年上半年研發開支按年增長13.1%，增加超過160名研發人員。公司指，期內繼續加大在基礎研究和產品開發上的投入，聚焦於霧化機理的深入研究，積極探索霧化技術在醫療、保健領域的應用，一些產品陸續進入第三方檢驗或消費者測試階段。

而在產能擴張上，公司指目前位於江門的工業園一期工程正在按計劃建設中，目前進展順利。

相關文章：【電子煙股】霧芯科技註冊電子煙試驗、新華社即發文警惕流向未成年人　思摩爾曾跌8%半日倒升

【業績】中海油：密切關注政策改變以實現回A願望　「十四五」新能源投資額約5%至10%

記者：梁安琪

 

港股 業績公布 純利 思摩爾國際（06969）

上一篇文章

【中電信回A】中電信A股首掛高開5.7%報4.79元人幣

下一篇文章

Google據報考慮向騰訊收購Epic Games部分股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大跌7%　中概股再遭拋售　夜期照升95點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股大跌7%　中概股再遭拋售　夜期照升95點（不斷更新）
【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工需離職」
【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工需離職」
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【阿里巴巴新低】阿里巴巴165元撈底盤失守、160元現逾千買單　收市創回流後新低
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【滙豐PayMe】滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片
【滙豐PayMe】滙豐總行大廈屏幕「姜糖」成打卡點？　下周播放姜濤、香港運動員宣傳短片