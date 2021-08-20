【業績】思摩爾上半年經調整淨利增127.5%至29.75億人幣　毛利率達54.9%、股價曾跌近14%

▲ 思摩爾上半年經調整淨利增127.5至29.75億人幣 毛利率達54.9%

思摩爾國際 （06969） 今年上半年經調整純利達29.75億元（人民幣，下同），按年增長127.5%。期內收入達69.53億元，按年增長79.2%；毛利率達54.9%，對比去年同期增長5.9個百分點。

思摩爾今低開後股價繼續下插，最多跌近14%，低見37.45元，現報39.05元，跌10%，成交暫錄3.49億元。

思摩爾表示，收入增長主要得益於FEELM品牌陶瓷霧化技術受到認可，以及積極開拓市場和分銷渠道，產品競爭力提高所致。

公司今年上半年研發開支按年增長13.1%，增加超過160名研發人員。公司指，期內繼續加大在基礎研究和產品開發上的投入，聚焦於霧化機理的深入研究，積極探索霧化技術在醫療、保健領域的應用，一些產品陸續進入第三方檢驗或消費者測試階段。

而在產能擴張上，公司指目前位於江門的工業園一期工程正在按計劃建設中，目前進展順利。

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記者：梁安琪