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【新股IPO】醫療AI公司推想醫療傳挑選銀行籌備香港上市 集資23億元

新股IPO 19:26 2021/08/19

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醫療AI公司推想醫療傳挑選銀行，籌備香港IPO。

外電引述知情人士報道，醫療AI（人工智能）技術提供商推想醫療（InferVision）已經挑選投行，籌備在香港IPO，可能募集約3億美元（約23.4億港元）。推想醫療正與中信建投、高盛和瑞銀合作，可能最早在今年IPO。

報道指，推想醫療原計劃在上海科創板上市，並於1月聘請中信建投進行籌備。在中國證券監管機構收緊了科創板上市要求之後，公司轉而謀求在香港發行上市。

傳內地人工智能公司依圖科技擬赴港上市　集資約312億元【下一頁】

據推想醫療官方網站，公司成立於2016年，專注AI醫療領域，產品線覆蓋肺部、心腦血管、乳腺、骨關節等多部位多臟器重大疾病，同時利用人工智能深度學習技術開發多個平台，提供「篩、診、治、管、研」醫療全流程智慧解決方案。

推想醫療投資者包括紅杉中國、啟明創投、襄禾資本、鼎暉投資、高盛資管等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 集資 人工智能 香港 IPO

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