入喀布爾機場難關重重 塔利班分子嚴守入口

塔利班重奪阿富汗政權後，當地有大量民眾湧入阿富汗首都喀布爾機場，希望逃離阿富汗。但進入喀布爾機場有重重難關，機場外多個入口都有塔利班武裝分子駐守，有武裝分子甚至開槍及毆打部分民眾。

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雖然阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場由美軍控制，但機場外面一片混亂，塔利班武裝分子封鎖當地機場入口，民眾進入機場十分困難。即使他們成功進入機場，亦難以保證可順利登機。

喀布爾機場主要有4個入口，喀利班在機場路（Airport Road）主要路段設立檢查點，並控制所有機場入口。

大部分暴力事件都發生在機場正門的入口，大批試圖進入機場的民眾在這裡遭到武裝分子襲擊，包括向天嗚槍、用木棍、水管等工具毆打、甚至向人群開槍阻止他們入內。一眾露宿者及攜著孩子的家庭聚集在機場正門外，但很少人能成功進入機場。

塔利班在另一個入口的警衛塔監察，當發現有民眾非法進入此範圍，會立即開槍示警。另一個機場入口只限外國軍隊使用，並由塔利班負責管理。

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美大使館不保證安全到機場 塔利班曾同意設安全通道 【下一頁】

至於無法入內的民眾，只好在機場附迎的道路紮營，試圖等待機會乘搭逃離阿富汗的航班。但武裝分子在進入機場的主要道路巡邏，間中更傳出槍聲，亦毆打民眾阻止他們進入機場範圍。

塔利班主要入口均放置路障，有武裝分子不斷向民眾高呼入口已關閉，只容許外國人和持有許可證件的人進內。

由於當地局勢混亂，塔利班早前曾同意於機場設立安全通道，讓阿富汗民眾及美國僑民等能安全快速離開阿富汗。 但美國駐喀布爾大使館表示，他們無法保證人們能安全抵達機場。

責任編輯：郭麗明