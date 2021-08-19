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【業績】中海油：密切關注政策改變以實現回A願望　「十四五」新能源投資額約5%至10%

股市 19:06 2021/08/19

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中海油董事長汪東進預測，油價會在70美元左右徘徊，但不排除會有突發事件影響油價上落。

內地正推進低碳減排目標，中海油 （00883） 董事長汪東進表示，中海油已就碳達峰及碳中和成立專門研究小組，適時會公布有關目標，集團正積極推動低碳轉型，2025年前新能源及新領域的投資額約比5%至10%，「十四五」陸上光伏風電發電量不低於500萬千瓦。

中海油中期業績詳見【下一頁】

汪東進指，集團在海上風電剛起步，陸上光伏及風電是下一步重點發展方向，基於天然氣銷量出現淡季不淡的狀況，中海油也會同時增加天然氣的供應，希望「十四五」天然氣佔油氣產量由目標約兩成，增加至約25%，並稱「目標很有挑戰戰性」。

預測油價會在70美元左右徘徊

對於油價走勢，汪東進預測，油價會在70美元左右徘徊，但不排除會有突發事件影響油價上落。

對於美國制裁中海油，首席執行官徐可強稱，「希望美國取消這種無理由的制裁」，強調中海油一直遵守上市規則，過去集團歐美股東佔比較高，但美國股東部分已由中國及亞洲投資者所取代，反映市場正逐步消化有關消息，股價亦持穩回升，而制裁對公司業務沒有實質影響。

徐可強指，由於中海油是紅籌公司，回A上市仍有規則限制，集團會密切關注政策改變，若有條件，會實現回A願望。

相關文章：【油股數據】中石化升近4%　上半年天然氣産量按年升13.7%、油氣當量產量增4.2%

相關文章：【油股】中海油首個深水氣田陵水17-2氣田投產　料明年日產天然氣3.28億立方英尺

港股 傳統經濟股 中國海洋石油（00883） 碳中和 制裁 美股 新能源 美國 中國 天然氣

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