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【電腦節2021】香港電腦通訊節2021即將開幕　特設「健康與運動科技館」

商業 19:30 2021/08/19

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《香港電腦通訊節2021》去年因疫情延期，今年將於8月20至23日一連四日在香港會議展覽中心舉行。

《香港電腦通訊節2021》去年因疫情延期，今年將於8月20至23日一連四日在香港會議展覽中心舉行。今年參展商多達200個，更特設「健康與運動科技館」，有參展商趁着奧運熱潮，設置了虛擬運動裝置，讓市民體驗。

【英國John Lewis轉型】英零售商John Lewis拓財富管理業務　冀增收入來源

市民可在通訊節購買不同優惠價發售的電子產品，更可試玩不同電競遊戲及即場報名參加比賽。

參展商之一的Nexstgo特地為通訊節提供特別優惠，把原價5,490元的AVITA PURA 14" Intel i5 手提電腦，以優惠價1,999每日限量發售。該品牌高級銷售經理Eddie Wu對通訊節的銷情樂觀。皆因該品牌的產品的售價大多在5000元以下，他相信消費券熱潮能增加市民的消費慾。

乘著8月奧運熱潮，電腦節亦設置了虛擬運動讓市民體驗。由JHc & Mr. Velo 主辦的虛擬陸上兩項鐵人挑戰賽，讓市民於疫情期間進行線上運動比賽。比賽器材用上了環法級室內訓練單車Wahoo Kickr Bike，及以訓練器Stryd計算跑步功率。比賽將分為個人賽及男女子混合接力賽。

香港電腦通訊節2021舉行詳情

舉行日期 8月20日至23日（周五至周一）
舉行地點 會展３號展覽廳
舉行時間 10:00-21:30（周一僅開放至18:00）
票價 35元（1米以下小童及65歲以上長者、或持合資格「傷殘人士登記證」人士免費入場）
特別注意事項
  • 不設現金購票
  • 12日前下載手機App，可參加「激安大購賞」
  • 其他於非指定日子或現場登記的「電腦節club」會員，即可獲10元購票優惠券

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記者：李智美

 

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