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【奈雪的茶】再爆食安問題　官媒：奈雪涉食品開封後保存不當（第二版）

股市 09:58 2021/08/23

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【奈雪的茶】再爆食安問題?　官媒：奈雪涉包裝食品保存不當

內地連鎖茶飲店奈雪的茶 （02150） 再涉及食品安全事故。據《央視》旗下的《央廣網》報道，廣州監管部門近日針對「網紅」飲品在市面上進行抽查，發現包括奈雪的茶、喜茶等連鎖店的產品，均存在預先包裝食品保存不當、冷凍等標識未達標等問題。

報道指，廣州市市場監管局周三（18日）啟動「安樂『查』飯監管品牌行動」，逢周三隨機抽查全市餐飲服務並進行現場檢查，以逼使餐飲商嚴格落實食品安全責任。

廣州市場監管局：健度角度　宜適量飲用網紅飲品

而針對近日爆出食品事故的奈雪的茶，便是行動的調查對象之一。

據報，行動中執法人員抽樣奈雪的茶、喜茶、溜六六合共3間「網紅」飲品店，重點檢查其證照經營、從業人員健康證、加工製作環境、食品加工製作過程等情況，以及加工操作過程中是否超範圍添加色素等食品添加劑的使用情況。

調查發現，3間網紅茶飲店都存在預先包裝食品開封後保存不當，冰箱、冰粒機等標識未違標等問題。執法人員要求立即整改，並現場宣傳了相關問題食用食品添加劑的知識，從健康的角度建議市民適量飲用「網紅」飲料。

全市抽查243批次網紅飲品　4批次屬不合格產品

此外，廣州市場監管局又專門組織「網紅」飲品專項抽檢，完成抽樣243批次，完成檢驗183批次，發現4批次屬不合格產品，均涉人工色素「日落黃」，部門將對不合格產品立案查處。但報道未有交代涉及生產不合格產品的茶飲店。

奈雪的茶官方微博回應稱，根據監管部門發佈的內容，當局抽查了奈雪的茶的兩種飲品樣本，結果為未有檢出日落黃、檸檬黃、胭脂紅、莧菜紅等合成色素，相信媒體把涉人工色素日落黃的茶飲店和奈雪的茶混為一談。奈雪的茶要求相關媒體不要再轉載不實信息。

奈雪的茶早前被《新華社》揭發門店存在衛生問題，出現曱甴亂爬等情況，引來廣東市場監管部門約談奈雪的茶，並開展食品安全專項檢查。

奈雪的茶被揭曱甴亂爬、水果腐爛　公司自查及監管部門突擊檢查未發現相關問題｜詳見【下一頁】

（第二版新增﹕奈雪的茶回應）

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港股 奈雪的茶（02150） 網紅 色素 添加劑 廣州市 飲品 餐飲 廣州

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