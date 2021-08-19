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【英國John Lewis轉型】英零售商John Lewis拓財富管理業務　冀增收入來源

商業 20:00 2021/08/19

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英國零售商John Lewis繼開拓房地產業務後，再宣布拓展新業務，即將進軍財富管理市場。

疫情對零售業帶來一定打擊。為了增加收入來源，英國零售商John Lewis繼開拓房地產業務後，再宣布拓展新業務，即將進軍財富管理市場。

【疫市營商】傳統百貨零售業務受壓 　John Lewis 進軍住宅房地產市場

路透社報道，去年10月，John Lewis合夥人主席 Sharon White 公布了一項達 10 億英鎊（約107億港元）的復甦計劃，其中包括在零售外實現多元化業務，並尋找更多夥伴合作關係。

為了利用其在英國的品牌優勢和網絡，John Lewis近日表示已與數碼財富管理公司Nutmeg 合作，提供三種投資產品，包括初級個人儲蓄賬戶（junior ISA）、一般投資賬戶以及股票儲蓄賬戶（shares ISA），而目前亦已提供家庭保險和零售信貸產品。是次合作的目標是到2030年，其40%的利潤會來自零售外的業務。

事實上，John Lewis也正在進入房地產市場。上個月，該企表示將在未來十年內建造10,000套出租房屋，其中一半是在現有的土地資產
上開發。

【英國經濟】英國百年歷史零售商也捱不住　John Lewis考慮再關閉8間門店

責任編輯：蘇穎琪

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