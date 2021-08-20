【Windows 11】Windows 11預設瀏覽器　增更換難度惹競爭者不滿

▲ 微軟（Microsoft）即將推出的Windows 11，會把自家瀏覽器Edge當成預設瀏覽器，並增加切換默認瀏覽器的難度。(圖片來源 : Microsoft官網）

無論是Windows 10還是以前的Windows版本，要改預設瀏覽器並不難。但有外媒近日指出，微軟（Microsoft）即將推出的Windows 11，會把自家瀏覽器Edge當成預設瀏覽器，並增加切換默認瀏覽器的難度。

據外媒The Verge報道，如果Windows 11用戶首次啟用Firefox或Chrome，沒有按下「永遠使用這個應用程式」的按鍵，Windows 11就會將Edge當成預設瀏覽器，其後要更改預設瀏覽器，就必須修改每個支援格式，如HTM、HTML等，程序變得十分複雜。

微軟表示，是次改變是根據用戶回饋的結果，新的設計可讓用戶有更精細的控制，也將所有應用程式拉到預設介面上供用戶選擇。如果用戶未來有什麼意見，微軟也會不斷修正。

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不過，Windows 11是次提升更改瀏覽器難度，惹一眾瀏覽器競爭者不滿，Mozilla、Opera和Vivaldi等企業皆對此表示擔憂。火狐（Firefox）資深副總裁Selena Deckelmann表示，微軟似乎破壞了用戶對於選擇適合瀏覽器的權利。Chrome的作業系統負責人Hiroshi Lockheimer也在Twitter上意有所指，表示微軟是一家自稱最開放、擁有「最多選擇的公司」 ，並期望Windows 11的上市版本能夠符合需求，斥其現時做法根本就沒有給予用戶選擇。

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責任編輯：張凱琳