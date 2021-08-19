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【疫市營商】餐飲業看好暑假生意　電子消費券帶動　有望回復至2018年的九成生意

商業 19:03 2021/08/19

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然疫情下仍沒有旅客訪港，但餐飲業界稱電子消費券帶動了市民消費力。

暑假已至，雖然疫情下仍沒有旅客訪港，但餐飲業界稱電子消費券帶動了市民的消費意慾。香港餐飲聯業協會會長黃家和更預計，今年暑假的生意能回復至2018年的九成。

事實上，他認為本港經濟自今年復活節後已在復甦。惟他重申，業界的經營模式不同。疫情期間有逾2,000間食肆結業後，其後陸續有新餐廳開張，類別卻由過去的酒樓或宴會廳，轉為較小型餐廳如咖啡店。

【消費優惠】電子消費券即日起發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重　惟同理心有助提高員工工作效率

餐飲業界的生意向好，他稱，政府將於10月1日發放第二批電子消費券的同時，又臨近其他節日，惟業界仍面臨挑戰，包括：

1）憂慮消費力的持續性
因為現時市民的消費已有回落跡象。並以美食博覽為例，首日使用電子支付的比例達八成，最後一日卻跌至五成。

2）食材成本上漲
本港的食材主要依靠進口貨，但疫情令供應鏈出現問題，貨櫃都加價。並舉例，過去由歐洲抵港的貨櫃價格為1.2萬元，現時卻上升至逾2萬元。

3）食肆難招聘人手
雖然餐飲業失業率較高峰期時緩和，但業內人士反映，部份員工已轉行，甚難招聘新員工。

報告：蘋果產品鐫刻服務　香港禁逾500個敏感字眼　僅次於中國

為了研究餐飲業界在疫下轉變，餐飲聯將投放逾百萬港元進行「轉危為機‧迎接餐飲新常態」的調查。首階段向逾10間餐廳進行深入訪談。調查方向有7項，包括堂食和非堂食、人力資源提升、資訊科技、環境衛生、食物供應鏈、食物溯源機制、店舖選址。

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記者：馬意文

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