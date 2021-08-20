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塔利班坐擁價值8萬億礦產 但無錢開發

環球社會熱點 09:05 2021/08/20

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美媒指阿富汗蘊藏價值1萬億美元（約7.8萬億港元）的礦產

塔利班極速攻入阿富汗，時隔20年重新掌權，但遭美國凍結阿富汗政府在美國銀行儲存的數十億美元儲備。美媒指阿富汗蘊藏價值1萬億美元（約7.8萬億港元）的礦產，只是沒有經濟能力開發，要靠外來投資。

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Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準 【下一頁】

根據美國國會研究服務部（Congressional Research Service）6月公布的數據，阿富汗去年有9成人的收入低於每日2美元（約15.6港元）的貧窮綫。世界銀行更表示，阿富汗經濟仍然脆弱和依賴外來援助。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，美軍官員及地質學家2010年指出，阿富汗擁有的礦產已價值近1萬億美元，如能順利採掘將有助扭轉阿富汗的經濟劣勢。

據悉，金、銅和鐵等礦產散布於阿富汗各個省份，該國也坐擁珍貴的稀土資源。阿富汗更擁有全球規模數一數二的鋰（lithium）礦床，而鋰作為充電電池等應對氣候危機技術的重要原料，經濟價值極高。

塔利班擊斃無穿罩袍女子 同日稱尊重女性權利 【下一頁】

保衛未來組織（Ecological Futures Group）創辦人斯庫諾弗（Rod Schoonover）表示，阿富汗這個地區同時擁有大量傳統貴金屬與21世紀新興經濟體所需的金屬。

各國為減少碳排放，近年積極發展電動汽車及清潔能源技術，對鋰、鈷（cobalt）及釹（neodymium）等金屬與稀土元素的需求正在飆升。

只可惜阿富汗的採礦工作，過往一直因乾旱環境、安全問題與基建設施不足受阻。而且阿富汗政府與塔利班多年來的鬥爭，導致阿富汗政局不穩，難以吸引外資。

再加上採礦工作耗時，由發現礦床到開始有產量，平均需要16年的時間，外界估計塔利班執政期間也難以改變上述情況。

責任編輯：鄭錦玲

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