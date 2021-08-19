【旅遊氣泡】港星決定不再討論雙邊「旅遊氣泡」　周六起香港旅客入境新加坡無須隔離檢疫

▲ 新加坡剛宣布，由8月20日晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。

香港特區政府和新加坡政府宣布，考慮到兩地目前在疫情防控方面所採取的策略存在差異，決定不再就雙邊「航空旅遊氣泡」作進一步討論，雙方會按照各自的入境防控措施，繼續推動兩地人員的往來。特區政府發言人強調，香港和新加坡會繼續致力促進兩地連繫，並會就此保持對話和分享經驗。

新加坡前往香港旅客入境仍要隔離檢疫

新加坡剛宣布，由8月20日晚上11時59分起，單方面准許來自香港的旅客無須通過隔離檢疫入境新加坡。特區政府對此表示歡迎，並認為此舉為重啓區內兩個航空樞紐及國際城市之間的跨境往來邁進一步。至於由新加坡前往香港的旅客（包括香港居民及非香港居民），則可根據特區政府目前就新加坡所屬B組指明地區所訂定的要求入境。



特區政府發言人表示，兩地自下半年就「航空旅遊氣泡」開展討論後，疫情經歷了漫長的演變，一直以來討論的基礎是兩地均採取相近的疫情防控策略，並以遏止兩地確診個案數目為目標。隨新加坡現時採取了新的疫情防控策略，逐漸成為「堅強抗疫社會」，原有訂立「航空旅遊氣泡」的基礎有所改變。

根據早前協定的框架，「航空旅遊氣泡」的暫停及重啓安排均取決於無關連本地個案7天移動平均數字，但是在新加坡採取新的疫情防控策略下，其相關數字或難以持續維持在所需的水平。

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