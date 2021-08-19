【OPPO技術】OPPO公開新技術　聚焦五軸防震、連續光學變焦

▲ OPPO今（19日）在港推出OPPO Reno 6系列，同時又透過線上發布會，展示多項OPPO自家研發的新影像技術，包括無損光學變焦方案、RGBW感光器等。（圖片來源 : OPPO微博及法新社）

OPPO今（19日）在港推出OPPO Reno 6系列，同時又透過線上發布會，展示多項OPPO自家研發的新影像技術，包括無損光學變焦方案、RGBW感光器等。

OPPO今在會上展示了在手機影像領域的多項技術成果，其中最受外界關注的莫過於85mm - 200mm焦段連續無損光學變焦方案。新方案引入兩片非球面模造玻璃，可濾除雜光，降低色散，而且此技術也可避免拍照時出現白平衡偏移、色彩失準等問題。

同時，OPPO稱新一代的RGBW感光器也增強了感光能力，結合自研的四合一像素演算法和 DTI像素隔離技術後，感光器進光量比前代技術提升了60%。同時新RGBW方案能提升人像模式下的膚色細節、明暗等方面的表現。該技術預計在今年第四季，首度搭載在OPPO產品上使用。

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此外，OPPO亦發布了五軸光學防手震技術，其最高防手震角度可達正負3度，相比傳統手機裝置，光學防震方面提升了3倍。而實際使用時，技術可大幅提升夜景、運動等場景下拍攝的穩定性、清晰度和色彩表現。這項技術預計將在2022年第一季出現在OPPO的新品上。

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責任編輯：張凱琳