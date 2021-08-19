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【業績｜九巴】載通：九巴上半年虧損擴至3690萬元　若撇政府補貼改善2.67億元

股市 18:34 2021/08/19

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【業績｜九巴】載通：九巴上半年虧損擴至3690萬元　若撇政府補貼改善2.67億元

九巴母企載通 （00062） 公布，集團上半年轉虧為盈賺2020萬元，去年同期虧損5180萬元。載通表示，若單計九巴業務，虧損按年擴大48%至3690萬元，主要由於去年同期獲得政府補貼。載通不派中期息。

載通表示，九巴去年上半年獲政府補貼2.79億元，若撇除補助，九巴上半年業績已改善2.67億元。期內，九巴車費收入增13.3%至29.76億元，受惠於乘客量回升和4月加價；非車費收入就增35%至1.498億元。

於2021年上半年，九巴共添置113部歐盟六型巴士，總車隊微增3部至4012部。九巴表示，今年訂購42部雙層電動巴士，連同去年訂購的16部電動單層巴士，明年起九巴及龍運將有80部電巴投入服務。

龍運巴士上半年盈利270萬元，去年同期虧損1310萬元，期內車費收入少16.5%至1.573億元。至6月底，龍運巴士營運40條常規巴士路線，共營運265部巴士。載通表示，龍運巴士專營權2023年屆滿，正爭取延續。

香港專營巴士以外業務方面，載通非專營運輸業務盈利跌89%至220萬元；物業持有及發展業務盈利少19%至560萬元；中國內地運輸業務轉賺640萬元，去年同期虧損9560萬元。

相關文章：

【九巴加價】九巴去年經營虧損6.9億　母企載通受惠非經常收益多賺2倍派息0.5元

【九巴加價】九巴加價帶母企載通曾彈5%　陳帆：巴士公司有經營壓力、冀上調交通費補貼紓緩影響（第二版）

編輯：麥德銘

港股 業績公布 電動巴士 九巴 巴士 載通（00062）
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