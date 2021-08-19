MIRROR陳卓賢夥拍馮允謙 下周九展連開兩場音樂會 九巴特別加強巴士服務

MIRROR人氣氣勢如虹，過去一星期隊中多位成員接連出席多個品牌活動，引發四處人山人海。其中一位成員陳卓賢（Ian）下周將夥拍馮允謙（Jay）舉辦《我是現場》音樂會002 。

《我是現場》為本地音樂會系列，一共有八場，6 月底由許廷鏗 & per se率先打頭陣，第二場就請來人氣高企的MIRROR成員陳卓賢（Ian）和唱作人馮允謙（Jay Fung）合作，兩位均是「唱得」之人，掀起搶飛熱潮。

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音樂會原定於8月26日在麥花臣場館舉行，反應非常熱烈，據了解門票未作公開發售前，內部認購已供不應求，於是官方決定加開一場，並移師到九龍灣國際展貿中心匯星舉行。一連兩場的音樂會將於下周二（24日）及周三（25日）舉行，門票也極速售罄。另一隊本地樂隊 My Little Airport也將於8月27日至29日於九展舉行三場演唱會，門票也是火速售罄。

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九巴表示，會在以上兩個演唱會舉行日子（即8月24日、25日、27、28 及 29 日），為於九龍灣國際展貿中心觀賞演唱會的觀眾，在散場時段加強巴士服務，讓樂迷便捷地前往港、九及新界各區。

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記者：陳詠妍