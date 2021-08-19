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MIRROR陳卓賢夥拍馮允謙 下周九展連開兩場音樂會 九巴特別加強巴士服務

理財智慧 18:35 2021/08/19

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MIRROR人氣氣勢如虹，過去一星期隊中多位成員接連出席多個品牌活動，引發四處人山人海。其中一位成員陳卓賢（Ian）下周將夥拍馮允謙（Jay）舉辦《我是現場》音樂會002 。

《我是現場》為本地音樂會系列，一共有八場，6 月底由許廷鏗 & per se率先打頭陣，第二場就請來人氣高企的MIRROR成員陳卓賢（Ian）和唱作人馮允謙（Jay Fung）合作，兩位均是「唱得」之人，掀起搶飛熱潮。

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
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音樂會原定於8月26日在麥花臣場館舉行，反應非常熱烈，據了解門票未作公開發售前，內部認購已供不應求，於是官方決定加開一場，並移師到九龍灣國際展貿中心匯星舉行。一連兩場的音樂會將於下周二（24日）及周三（25日）舉行，門票也極速售罄。另一隊本地樂隊 My Little Airport也將於8月27日至29日於九展舉行三場演唱會，門票也是火速售罄。

【iM人物專訪】粉絲為偶像一擲千金 廣告業界紅人拆解MIRROR現象，詳見【下一頁

九巴表示，會在以上兩個演唱會舉行日子（即8月24日、25日、27、28 及 29 日），為於九龍灣國際展貿中心觀賞演唱會的觀眾，在散場時段加強巴士服務，讓樂迷便捷地前往港、九及新界各區。

【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕播香港運動員短片 下周姜濤加入，詳見【下一頁

 

同場加映：【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

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記者：陳詠妍

Mirror 馮允謙 陳卓賢 九巴 九龍灣國際展貿中心 EMax 演唱會

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