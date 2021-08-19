【迪士尼樂園】美國迪士尼永久終止「FastPass」服務　改推應用程式「Disney Genie」

▲ 不少消費者願意支付額外的費用享受更優質的體驗，美國的迪士尼樂園就宣布永久終止免費的快速通行卡服務「FastPass」，改為推出全新數碼服務「Disney Genie」。（迪士尼網站截圖）

不少消費者願意支付額外的費用享受更優質的體驗，美國的迪士尼樂園就宣布永久終止免費的快速通行卡服務「FastPass」，改為推出全新數碼服務「Disney Genie」，這個應用程式服務能根據遊客的喜好，提供個性化的行程。迪士尼亦另提供付費版本「Disney Genie+ 」，讓入園人士減少花在排隊的時間，並增加樂園的收入。

應用程式名字的靈感來自迪士尼著名故事《阿拉丁》中的精靈，「Disney Genie+」將於今年秋天在加利福尼亞州和佛羅里達州的迪士尼樂園推出 ，收費分別為20美元（約港元155元）和15美元（約港元116元），料迪士尼將因此有新的新收入來源。

【黑客入侵】Poly Network遭攻擊損失6億美元 反請入侵黑客做首席安全顧問

樂園遊客可以使用該應用程式預訂餐廳，訂購和直接購買商品，還能預測不同景點的等待時間。除了減少排隊時間，「Disney Genie+」還加入了迪士尼樂園主題的音訊體驗、AR鏡頭等服務，亦會為前往迪士尼樂園的客人提供無限次數的「處處拍服務」，替他們拍攝專業的照片和帶來即時預覽服務。

迪士尼樂園、體驗和產品部主席Josh D'Amaro表示，「新措施原本旨在防止冠狀病毒的傳播，但出乎意料地能改善入園人士的體驗。」該應用程式還能幫助園區職員，實時重新分配人手。

D'Amaro補充：「隨著技術的進步，我們從應用程式獲得有關客人喜好的資訊和數據，令樂園更容易為消費者提供服務，及將數碼世界與實體樂園連接起來。」

B.Riley證券公司高級分析師Eric表示，數碼服務的好處是，消費者在通過手機瀏覽和購買產品時，往往比使用現金或信用卡支付花費更多的金錢。另外，當客人排隊等候的時間減少，他們就有更多時間消費在食物、飲品和其他產品上。

報告：蘋果產品鐫刻服務 香港禁逾500個敏感字眼 僅次於中國

【疫市營商】 PayPal取消「先買後付」逾期罰款 不擔心會鼓勵遲交款項

責任編輯：李智美