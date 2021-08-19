三名Netflix前員工被控內幕交易　三年賺超300萬美元

美國證券交易委員會（SEC）在周三（19日）表示，Netflix（NFLX）三名前工程師及兩名親友被控參與一項進行內幕交易，他們利用有關訂戶增長的內幕信息在三年內賺取了超過300萬美元（約2,338萬港元）的利潤。

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據悉，工程師 Sung Mo Jun是該計劃的核心人物，Sung曾於2016年至2017年期間在Netflix工作，他多次向家人和好友分享有關訂戶增長的資訊，並利用該資訊在Netflix公佈業續前進行交易。 Sung在離職後，還繼續透過另一位Netflix工程師Ayden Lee獲取訂戶資訊。Sung本人在2017年至2019年還繼續用該資訊來買賣Netflix的股票。

至於另一位前Netflix工程師Jae Hyeon Bae亦在公司2019年7月發佈財務報表前向Sung洩露Netflix 訂戶增長的消息。

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美國證券交易委員會市場操控部門主管Joseph Sansone稱，被告據稱試圖通過使用加密消息應用程式和使用現金支付以免被發現，「我們將繼續使用精密的分析工具來檢測、揭露和阻止洩密者、交易員和市場的內幕交易計劃。」

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責任編輯：黃苑筠