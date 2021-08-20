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【恒大3333】恒大遭人行約談提「不傳播不實訊息」　凌晨急澄清小米買車傳聞、股價再創新低

股市 11:31 2021/08/20

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【恒大危機】人行及銀保監約談恒大集團高管　提出5要求

中國恒大 （03333） 債務問題引發賣產、暫停個別樓盤銷售等傳聞。人民銀行周四（19日）發布，人民銀行、中銀保監約談恒大集團高層，形容「恒大集團作為房地產行業的頭部企業」，必須（1）認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，（2）努力保持經營穩定，（3）積極化解債務風險，（4）維護房地產市場和金融穩定；（5）依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。

恒大其後發稿承諾落實約談要求，

堅定不移貫徹落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，切實履行企業主體責任，全力以赴、想盡一切辦法確保工程建設，保質保量完成樓盤交付。

恒大又承諾，會依法依規做好重大事項信息披露，絕不傳播並及時澄清不實信息；以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

中國恒大傳向小米出售電動汽車業務 恒大汽車：有初步交流、小米：未有合作意向決議，可見【下一頁】

恒大不足10日宣布取消派特別息，可見【下一頁】

 

同晚恒大傳出向小米 （01810） 洽售恒大汽車 （00708） 主要股權，恒大集團於8月20日凌晨2時聲明，因應「央行要求及時澄清不實信息」，指針對近日網傳「中國恒大集團正在與小米集團洽談出售恒大汽車65%股份」一事，聲明：

恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米集團有過初步交流，並未深入洽談推進。

恒大於周五股價曾升6%，最新倒跌2.2%，暫報4.89元，再創逾3年新低。

恒大昨日債價再急跌，債息抽升。明年3月到期的美元債，債價跌至48美元。

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【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識　已退出收購　恒大物業跌逾7%（第二版）

記者：譚志偉

港股 中國銀行保險監督管理委員會 恒大 小米 中國人民銀行 中國恒大（03333）

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