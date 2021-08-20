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【恒大3333】恒大凌晨澄清　與小米有初步交流　未深入洽談　恒大ADR急瀉

股市 03:53 2021/08/20

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【恒大危機】人行及銀保監約談恒大集團高管　提出5要求

人民銀行發布，於8月19日，人民銀行、銀保監會相關部門負責人約談恒大集團高管。人民銀行、銀保監會指出，恒大集團作為房地產行業的頭部企業，必須（1）認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，（2）努力保持經營穩定，（3）積極化解債務風險，（4）維護房地產市場和金融穩定；（5）依法依規做好重大事項真實信息披露，不傳播並及時澄清不實信息。

恒大集團即回應央行要求，及時澄清不實信息，於凌晨2時在官方網站發布聲明，指針對近日網傳「中國恒大集團正在與小米集團洽談出售恒大汽車65%股份」一事，特此聲明：恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米集團有過初步交流，並未深入洽談推進。

此外，恒大公告指，8月19日，恒大集團接受了人民銀行、銀保監會的約談。恒大集團將全面落實約談要求，堅定不移貫徹落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，切實履行企業主體責任，全力以赴、想盡一切辦法確保工程建設，保質保量完成樓盤交付；堅決依法依規做好重大事項信息披露，絕不傳播並及時澄清不實信息；以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

在OTC市場，恒大ADR急跌2.81美元或15.1%，收報15.8美元。

恒大（03333）股價昨急跌4.8%，收報5元，成交3.4億元。恒大債價再急跌，債息抽升。明年3月到期的美元債，債價跌至48美元。

    點擊圖片放大

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記者：譚志偉

港股 中國恒大（03333）

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