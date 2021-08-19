▲ 【業績│電訊股】中信國際電訊上半年多賺4.4% 派中期息 5.5仙 未來不排除併購

中信國際電訊 （01883） 中午公布上半年業績，期內收入約47.95億元，按年升9.38%；純利約5.34億元，按年增4.3%；每股純利14.5仙；派中期息每股5.5仙，按年增10%。中信國際電訊午前低見2.58元，午後輕微反彈，全日收報2.62元，升0.38%。以今日收市價計，其周息率約8.2厘。

中信國際電訊末期息增至16仙、股息率8厘 料今年資本開支回落（第二版），看【下一頁】

問及集團會否有併購計劃，執行董事及董事會主席辛悅江在記者會上表示，集團內部曾作討論，現時企業基本面營運良好，若集團要持續增長則需要擴大業務範圍，不過集團現時未有具體併購目標。

常務副總裁及澳門電訊行政總裁潘福禧表示，一直向澳門政府積極跟進5G牌照事宜，現時政府正安排特別程序，加快推出5G牌照，而集團現時5G網絡成熟，相信在取得牌照後，5G滲透率會較其他成熟地區上升得更快。

截至6月底，中信國際電訊旗下澳門電訊在澳門手機網絡市佔率約45.4%，較去年底提升1.0個百分點；於澳門4G市場則較去年底提升提升1.2個百分點，至47.0%。

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編輯：李哲毅