【職場熱話】新人入職呻無加班費 網民:加班費不是理所當然

有不少在公司擔任管理層的人，都會提醒畢業生對於首份工作不要過份斤斤計較，即使薪金不高也可以考慮，因為公司是需要提供資源培訓員工。但作為員工，當然有不同的看法。有台灣網民在網上發問，指自己工作量大也薪水不高，甚至每日都要加班，因此在網上發文，向其他網民問意見，應否考慮離職。

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有不少網民都認為樓主應該辭職：「我覺得沒有加班費很大問題，我當年畢業剛入職，薪金都有32,000新台幣(折合約8,910港幣)，而且有加班費」、「樓主應該考慮離職，因為沒有加班費真的很不好，到時候弄壞身體，反正類似的工作多的是，不需要被壓榨」、「之前在一間沒有加班費的公司上班，現在換到一間有加班費的，有才會做到更心甘情願，所以樓主辭職吧」

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有人則認為是樓主的崗位是合理的薪酬和工作量：「一個剛剛畢業的業務助理28,000也是正常水平，另外公司要求你認識貨物，不是很正常嗎?」、「這個崗位都是差不多這個薪金水平」樓主也有回應認為月薪是合理的水平，反而看重是加班費的問題。但也有網民提醒加班費不是理所當然：「現在不少公司都不會提供加班費，很多同事一到時間就會走。其實樓主適應工作量後，可能到時也可以準時下班」、「有些老闆堅決不會給加班費，認為加班是因為員工效率低，提供加班費反而助長工作效率的問題」

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責任編輯：陳佳恩