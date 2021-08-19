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Twitter封殺特朗普放生塔利班 美共和黨批雙重標準

環球社會熱點 18:22 2021/08/19

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塔利班的政權認受性於國際引起爭議，自塔利班重奪阿富汗政權後，各大社交平台處理塔利班相關内容方面面臨挑戰。美國共和黨議員不滿Twitter未有封殺塔利班，但卻永久封殺美國前總統特朗普，形容Twitter的做法雙重標準。

塔利班擊斃無穿罩袍女子 同日稱尊重女性權利 【下一頁】

美國國務院未有將塔利班列入外國恐怖組織名單，但美國財政部就將塔利班列為特別指定的全球恐怖分子以作制裁。多個社交平台先後因塔利班掌權阿富汗而重新制定政策，甚至宣布封殺塔利班。

但Twitter既未有封殺，也沒有針對塔利班使用Twitter制定相關政策。自阿富汗首都喀布爾淪陷以來，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）的官方帳戶已經吸引逾30萬人追蹤。

Twitter發表聲明指，阿富汗民眾利用Twitter向外界求助，強調公司首要任務是確保人民安全。Twitter同時承諾會保持警惕，採取措施保護特定群體的聲音，包括人道主義工作者、記者、傳媒組織等。

Twitter今年1月宣布特朗普（Donald Trump）涉嫌捲入國會暴亂，決定永久封殺其Twitter帳戶。共和黨人批評Twitter雙重標準，單方面封殺特朗普，卻任由塔利班透過Twitter散播資訊。

塔利班宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國 【下一頁】

共和黨北卡羅來納州眾議員考索恩（Madison Cawthorn）於發文指，為甚麼塔利班發言人可擁有Twitter帳戶，但前總統特朗普卻沒有，並質問Twitter的立場。共和黨紐約州眾議員坦尼（Claudia Tenney）附和考索恩的帖文，表示自己的帳戶被禁止搜索，而且她的同事亦經常被停用帳戶，批評Twitter不公。

責任編輯：郭麗明

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