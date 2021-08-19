路透社：憂偵測兒童色情內容計劃被濫用 政策團體促蘋果放棄

蘋果早前表示，將允許系統掃描用戶上傳至iCloud的圖片，從中審查涉及兒童色情或兒童性虐待的圖像，以保護兒童和減少兒童性虐待材料的傳播。惟這一新政策涉及用戶隱私，引發多方批評與爭議。據《路透社》報道，世界各地90多個政策和權利團體將發表公開信，敦促蘋果放棄該計畫。

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該些團體向《路透社》表示:「我們擔心它們會被用來審查受保護的言論，威脅到全世界人民的隱私和安全，並對許多兒童產生災難性的後果。」

非牟利組織民主與科技中心(CDT)，組織了這項聯署活動。部分海外聯署者尤其擔心這些變化，對具有不同法律體系的國家的影響，包括一些已經在加密和隱私問題上發生激烈爭論的國家。

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蘋果發言人則表示，該公司在周五的一份文件中已解決隱私和安全關切，更概述了掃描軟體的複雜架構可防上遭到入侵。

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