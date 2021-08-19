【iBond 2021】港上月通脹升3.7% 專家料iBond或挑戰104.5元

▲ 市料疫後積壓消費大爆發，或令明年CPI升2.3%。

統計處於今天（8月19日）公布7月份通脹，按年升3.7%，較市場預期低，華僑永亨經濟師李若凡料上月整體消費物價指數（CPI）按年升3.8%，大新（02356）高級經濟師溫嘉煒更料升幅高達4.2%。不過，對比6月份只升0.7%，現時通脹升幅則大增3個百分點。而扣除一次性紓困措施，7月份基本通脹升1%。綜合分析指，疫情反覆令市民延後消費，加上政府派消費券後，港人消費更疏爽，且供應鏈失衡令物價漸飛升，引致輸入性通脹，遂料明年通脹更顯著，超逾2%才見頂。

至於對今年全年CPI預測，綜合5位專家的最新估計，當中信銀國際及華僑永亨的專家不約而同料升1.7%，但大新剛下調預估，從1.7%調低至1.6%，上商研究部主管林俊泓料升1.8%，花旗則預期錄得1.9%升幅。

銀公：對下半年經濟審慎樂觀【下一頁】

展望明年，齊料疫後消費大爆發等，因而刺激通脹。大新及信銀國際齊料升2%，華僑永亨較樂觀，預期升2.1%，但不及上商進取，料升2.2%，花旗更預估錄得2.3%升幅。

若來年CPI升逾2%，iBond（04246）回報將超逾兩厘，而債價今天（19日）收報103.8元。致富證券董事暨證券業務主管郭家安料，iBond約在104元左右已見頂，獨立股評人胡孟青相信債價可挑戰104.5元新高。

此外，放眼較長線，大新預計2023年CPI升1.6%。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，預測第三季通脹可能高達4.1%，第四季或回落至2.9%，今年全年通脹平均預測為1.9%，明年預測為2.3%。

政府調高全年經濟增長預測到介乎5.5%至6.5%【下一頁】

中信銀行（國際）經濟師李業勤博士預期，預期下半年CPI上升速度增至2.4%左右，令今年全年上升約1.7%，明年全年則可能加快至2%。

綜觀7月的整體通脹按年增加3.7%，升幅為今年最大，遠較6月僅升0.7%為好，而5月份則升1%。市料受後疫情釋放積壓的購買力影響，加上消費券刺激本土消費的乘數效應，俱令CPI急升，預料在第3季更見頂。另方面，上周政府調高本港今年經濟預測，從升3.5%至5.5%至上升5.5%至6.5%，但維持全年CPI升1.6%，扣除紓困措施等的基本通脹只升1%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪