【業績】嘉里建設黃小抗：對本港樓市前景有信心　黃竹坑站揚海料未來兩周開售

▲ 嘉里建設主席黃小抗稱，土儲足夠集團未來5年及以後的健康發展。

香港樓價早前破頂，嘉里建設 （00683） 主席黃小抗指，對香港樓市前景充滿信心，集團在中港投地均會採取積極態度，其中香港會側重於住宅發展，無論是豪宅、中端住宅或大眾化市場都會參與，會考慮獨資，也會考慮與同系公司合作。

中港土儲足夠集團五年發展

內地方面，他稱，政府在調控房地產行業推出很多措施，令在內地發展難度增加，尋找合適土地不容易，審慎去增購土地發展，集團主要集中於長三角及珠三角，尋找目標，在城市綜合體中有經驗，效果不錯，所以在內地會側重於城市綜合體發展。截至6月底，嘉里建設在內地土儲有2090萬呎，香港有114萬呎。黃小抗稱，土儲足夠集團未來5年及以後的健康發展。

揚海預期有600個單位 一至四房都有

黃竹坑站第二期揚海（La Marina）早前已獲批預售，首席財務主管藍秀蓮指，揚海預期有600個單位，未來兩周會開售，一至四房單位都有，相信會適合不同的家庭客或投資者，目前已上樓書，短期會公布價單及開放示範單位。至於黃竹坑站第四期項目，總樓面面積63.8萬平方呎，預期2022年動工，2025年落成。

嘉里建設半年基礎溢利增1.1倍，詳見【下一頁】

嘉里建設在河南鄭州及武漢均有項目，黃小抗指，河南地區早前出現水災，但對集團項目影響不大，鄭州樓盤已售出70%，下半年會繼續推出，而武漢項目明年才推出，所以未有影響。

藍秀蓮指，上半年經濟穩定復甦，政府消費券配合商場不同活動下，Megabox商場人流及銷售增加，相信下半年業績會有改善。

對於何時完成出售嘉里物流 （00636） 持股，藍秀蓮稱，應該在兩個月內完成，完成後嘉里建設很快會派發一次性特別股息。

相關文章：【本港樓市】滙證：3利好推升全年樓價揚9% 嚴選4隻優質地產股

相關文章：【本港樓市】摩通：樓價今年料升逾一成 四大原因料政府不會出招遏樓價

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結