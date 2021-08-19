  • 29°C
香港時間 : 2021819日 (四) 21:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地升學】最高獲1.68萬元 內地大學升學資助計劃今起接受申請

環球政經 20:26 2021/08/19

分享：

教育局今日（19日）表示，即日起至10月18日期間，接受合資格香港學生的新申請，料惠及在189間指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，若透過「經入息審查資助」的每位學生最多可獲16.8萬元的全額資助，半額資助則為8,400元。

政府發言人表示，由2021/22學年開始，經『內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃』（文憑試收生計劃）下『校長推薦計劃』入讀內地院校的香港學生，亦符合資格申請『免入息審查資助』，並鼓勵合資格的香港學生通過教育局新建立的網上平台遞交資助計劃申請，會較為方便。

【疫市創業】95後「疫市」創英國升學顧問公司　一年錄逾300萬營業額：【下一頁

在2021/22學年，資助計劃下的「經入息審查資助」的全額資助為港幣1.68萬元，半額資助為港幣8,400元；「免入息審查資助」的金額為港幣5,600元；指定內地院校共有189所，包括將於2021╱22學年參與文憑試收生計劃的127所院校，此計劃不設名額上限，預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程有不同經濟需要的香港學生。

合資格學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，「經入息審查資助」只提供予通過入息審查的學生，資助計劃下的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。而符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

同場加映：【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 教育局

下一篇文章

三名Netflix前員工被控內幕交易　三年賺超300萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【樓市熱話】母親重男輕女 逼女兒搬走給弟弟結婚用 網民:寧願斷絕來往
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【職場熱話】男友借「財仔」交錢給新公司 聲稱四個月後月入十萬 女友屢勸不聽分手收場
【職場熱話】男友借「財仔」交錢給新公司 聲稱四個月後月入十萬 女友屢勸不聽分手收場
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元
【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元