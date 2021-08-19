【內地升學】最高獲1.68萬元 內地大學升學資助計劃今起接受申請

教育局今日（19日）表示，即日起至10月18日期間，接受合資格香港學生的新申請，料惠及在189間指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，若透過「經入息審查資助」的每位學生最多可獲16.8萬元的全額資助，半額資助則為8,400元。

政府發言人表示，由2021/22學年開始，經『內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃』（文憑試收生計劃）下『校長推薦計劃』入讀內地院校的香港學生，亦符合資格申請『免入息審查資助』，並鼓勵合資格的香港學生通過教育局新建立的網上平台遞交資助計劃申請，會較為方便。

【疫市創業】95後「疫市」創英國升學顧問公司 一年錄逾300萬營業額：【下一頁】

在2021/22學年，資助計劃下的「經入息審查資助」的全額資助為港幣1.68萬元，半額資助為港幣8,400元；「免入息審查資助」的金額為港幣5,600元；指定內地院校共有189所，包括將於2021╱22學年參與文憑試收生計劃的127所院校，此計劃不設名額上限，預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程有不同經濟需要的香港學生。

合資格學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，「經入息審查資助」只提供予通過入息審查的學生，資助計劃下的資助款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。而符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

同場加映：【孫子市法】中外噩耗浪接浪 港股恐爆大跌浪?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐