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【虛擬資產】SEC主席Gary Gensler﹕去中心化金融項目 　將不能從監管中倖免

股市 18:56 2021/08/19

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美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler接受外媒訪問時明言，去中心化金融（Defi）項目將不能從監管中倖免。

各國政府近期加緊監管加密貨幣在內的虛擬資產，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler接受外媒訪問時明言，去中心化金融（Defi）項目將不能從監管中倖免。（"Defi Projects aren't immune to regulation"）。

美國SEC：股票有關的區塊鏈虛擬資產氾濫　警告有關平台可能會受監管機構追責，詳見﹕【下一頁】

去中心化金融（Decentralzied Finance，Defi）項目利用開源軟體（Open source）及區塊鏈技術，在沒有銀行等中介機構的操作下，為用戶提供貸款、交易等金融服務。Gary Gensler指，這種點對點網絡（Peer-to-Peer network）目前在美國並不受監管，但他提出，它們未來將難以從監管中倖免。

DeFi概念主要以去中心化為招徠，強調在社區裡，任何人均可參與金融商品的開發。報道稱，Defi項目的開發人員撰寫代碼，推出以區塊鏈技術營運的自動交易功能後，交易按照智能合約自動執行程序，開發人員無需理會Defi項目的問題。若該項目出現任何營運問題，並不會有任何中心化的實體需負上責任。

對比中心化交易平台及去中心化交易平台，同為交易虛擬資產，後者沒有一個中心化的實體負責營運，平台上亦不會有反洗錢（AML）或認識你的客戶（KYC）等程序。

Gary Gensler曾教授跟比特幣和區塊鏈有關的課程，詳見﹕【下一頁】

Gary Gensler在訪問中解釋，Defi的實際運作除了包括開源軟體外，項目運作亦包括治理（Governance）層面及收費等問題，中間或會出現推廣者、贊助者等利益輸送關係，暗指有關項目並非完全去中心化。

CFTC委員Brian Quintenz 今年8月14日曾表示，作為虛擬貨幣的以太坊（ETH）是商品。

監管虛擬資產難題﹕CFTC與SEC的矛盾

美國在監管虛擬資產上，SEC及商品期貨交易所委員會（CFTC）就個別虛擬資產的性質或有爭論。CFTC委員Brian Quintenz 今年8月14日曾表示，作為虛擬貨幣的以太坊（ETH）不應被當作證券，而是商品，因此不受SEC規管，反屬CFTC管轄權之下。

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編輯﹕賴奕羚

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