受外賣費及交通費上升所致 本港7月份基本通脹按年升幅1%

政府統計處今日（19日）公布7月份的消費物價指數，整體消費物價與一年前同月比較，上升3.7%，較6月份的相應升幅（0.7%）為高。今年7月份的升幅較大，是由於去年7月政府代繳公屋租金，及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，導致比較基數較低。剔除所有政府單次紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年7月份的按年升幅為1.0%，亦較去年6月份（0.4%）為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和本地交通費用上升所致。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別依次為電力、燃氣及水、交通、住屋、外出用膳及外賣、衣履、基本食品、耐用物品和雜項服務。另一方面，綜合消費物價指數在7月份，錄得按年跌幅的類別為雜項物品和煙酒。

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政府發言人表示，七月份基本消費物價通脹率升至1.0%，主要反映去年的比較基數因本地第三波疫情及港鐵提供額外車費折扣而偏低。消費物價指數主要組成項目承受的壓力仍然溫和。展望將來，經濟持續復蘇和進口價格上升或會為價格帶來一些上行壓力，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在短期內應維持大致受控。

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