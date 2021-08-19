【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成、用戶增38%至2.4億　齊勝市場預期、美股盤前跌4%

▲ 【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成 高過市場預期 均衡收入結構推動增長

被稱「B站」的嗶哩嗶哩bilibili （09626） 公布截至6月底的次季業績，期內淨營業額總額約44.95億元（人民幣，下同），按年升72%，高過市場預期；月均活躍用戶達2.37億戶，按年升38%，高過市場預期。嗶哩嗶哩季度淨虧損為11.22億元，按年擴大96.5%；經調整淨虧損則為8.58億元，按年擴大83.5%，與市場預期相若。

嗶哩嗶哩今日港股時段跌2.3%至521元，公布第二季業績後，嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤阱照跌4%至65.74美元，折合相當於512.3港元，較港股收市價低2%。

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嗶哩嗶哩的移動遊戲營業額為12.33億元，按年增1.2%；增值服務約16.35億元，按年增98%；廣告營業額為10.49億元，按年升2.0倍；電商及其他營業額為5.78億元，按年增2.0倍。

嗶哩嗶哩預計，今年第三季度淨營業額將達到51億至52億元。首席財務官樊欣指，集團次季更均衡的收入結構推動持續增長，用戶付費率提高至8.8%，去年同期則為7.5%，又稱公司基本面依然穩健，現金儲備達到276億元，以支持長期增長策略。

期內平均每月付費用戶約2090萬位，按年增加62%，主席兼首席執行官陳睿表示，優質用戶增長策略奏效，用戶保持高活躍度與參與度，用戶日均使用時間長達81分鐘， 創下同期歷史新高。

陳睿特意提到，集團希望能承擔更多社會責任，在促進社會發展方面作出更多貢獻，又稱會為社會帶來更多有益且正向的文化影響。

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編輯：李哲毅