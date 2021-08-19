  • 30°C
香港時間 : 2021819日 (四) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成、用戶增38%至2.4億　齊勝市場預期、美股盤前跌4%

股市 17:33 2021/08/19

分享：

【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成　高過市場預期　均衡收入結構推動增長

被稱「B站」的嗶哩嗶哩bilibili （09626） 公布截至6月底的次季業績，期內淨營業額總額約44.95億元（人民幣，下同），按年升72%，高過市場預期；月均活躍用戶達2.37億戶，按年升38%，高過市場預期。嗶哩嗶哩季度淨虧損為11.22億元，按年擴大96.5%；經調整淨虧損則為8.58億元，按年擴大83.5%，與市場預期相若。

嗶哩嗶哩今日港股時段跌2.3%至521元，公布第二季業績後，嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤阱照跌4%至65.74美元，折合相當於512.3港元，較港股收市價低2%。

嗶哩嗶哩引入Dolby Vision體驗　提升視頻畫質效果，看【下一頁】

嗶哩嗶哩的移動遊戲營業額為12.33億元，按年增1.2%；增值服務約16.35億元，按年增98%；廣告營業額為10.49億元，按年升2.0倍；電商及其他營業額為5.78億元，按年增2.0倍。

嗶哩嗶哩預計，今年第三季度淨營業額將達到51億至52億元。首席財務官樊欣指，集團次季更均衡的收入結構推動持續增長，用戶付費率提高至8.8%，去年同期則為7.5%，又稱公司基本面依然穩健，現金儲備達到276億元，以支持長期增長策略。

期內平均每月付費用戶約2090萬位，按年增加62%，主席兼首席執行官陳睿表示，優質用戶增長策略奏效，用戶保持高活躍度與參與度，用戶日均使用時間長達81分鐘， 創下同期歷史新高。

陳睿特意提到，集團希望能承擔更多社會責任，在促進社會發展方面作出更多貢獻，又稱會為社會帶來更多有益且正向的文化影響。

相關文章：

【Bilibili】B站伺服器一度故障未能登入、股價跌逾1%　「b站崩了」登上熱搜

【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩績後股價插逾6%　一文看清大行最新目標價及評級

編輯：李哲毅

港股 美股 新經濟股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 遊戲

上一篇文章

【保誠裁員】保誠香港傳裁近200人　保誠確認「部分員工評估後需離職」

下一篇文章

【業績｜飛機租賃】中銀航空租賃半年跌21%、中期息削至0.1098美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%
【騰訊業績】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【監管跌市】台積電取代騰訊及阿里巴巴　成亞洲市值最大企業
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌550點　騰訊績後跌3%阿里巴巴跌半成齊破底、美團跌7%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌550點　騰訊績後跌3%阿里巴巴跌半成齊破底、美團跌7%（不斷更新）