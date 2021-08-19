【bilibili】嗶哩嗶哩次季收入增逾7成、用戶增38%至2.4億　齊勝市場預期　主席陳睿：不覺互聯網法規出現明顯變化（第二版）

▲ 【bilibili】嗶哩嗶哩次季月活躍用戶及收入均勝預期，預料第三季度淨營業額將達到51億至52億元人民幣。

被稱「B站」的嗶哩嗶哩bilibili （09626） 公布截至6月底的次季業績，期內淨營業額總額約44.95億元（人民幣，下同），按年升72%，高過市場預期；月均活躍用戶達2.37億戶，按年升38%，高過市場預期。嗶哩嗶哩季度股東應佔淨虧損為11.21億元，按年擴大98%；經調整淨虧損則為8.58億元，按年擴大80%，與市場預期相若。

對於內地收緊監管對遊戲及直播業務影響，嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿在分析員會議上表示，公司未有察覺到實際法規出現明顯變化，直言「更多的是自媒體討論，網上的人在討論」，形容「（外界）以猜測和想像為主，但其實並沒有這種所謂的疑懼」。陳睿多次重申針對互聯網監管是全球趨勢，對行業依然樂觀。

上半年所取得的遊戲版號較少

集團次季移動遊戲營業額為12.33億元，按年跌1.2%，是唯一錄得按年跌幅的業務，陳睿解釋，上半年所取得的遊戲版號較少，導致公司需推遲發布新遊戲，他又稱，留意到用戶對期內推出的新遊戲需求殷切，而且舊遊戲的用戶數目及總營收也取得增長。

期內平均每月付費用戶約2090萬位，按年增加62%，陳睿表示，整體用戶日均使用時間長達81分鐘， 創下同期歷史新高。陳睿又稱，月均活躍用戶達2.37億戶，按年升38%，內容生態推動用戶增長，現時第三季已經過去近半，「從趨勢來看肯定達到或超過今年月均活躍用戶達到2.6億戶的目標」，同時表示有信心2023年能達到4億用戶。

料全年月均活躍用戶逾2.6億戶

嗶哩嗶哩今日港股時段跌2.3%至521元，公布第二季業績後，嗶哩嗶哩美股（美：BILI）現跌4.32%至65.5美元，折合相當於521.0港元，較港股收市價低2.3%。

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嗶哩嗶哩的移動遊戲營業額為12.33億元，按年跌1%；增值服務約16.35億元，按年增98%；廣告營業額為10.49億元，按年升2.0倍；電商及其他營業額為5.78億元，按年增2.0倍。

更均衡的收入結構推動持續增長

嗶哩嗶哩預計，今年第三季度淨營業額將達到51億至52億元。首席財務官樊欣指，集團次季更均衡的收入結構推動持續增長，用戶付費率提高至8.8%，去年同期則為7.5%，又稱公司基本面依然穩健，現金儲備達到276億元，以支持長期增長策略。

陳睿特意提到，集團希望能承擔更多社會責任，在促進社會發展方面作出更多貢獻，又稱會為社會帶來更多有益且正向的文化影響。

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編輯：李哲毅