▲ 【業績｜飛機租賃】中銀航空租賃半年跌21%、中期息削至0.1098美元

中銀航空租賃 （02588） 公布，上半年盈利按年跌21%至3.23億美元，期內經營收入及其他收入總額增7%至11.07億美元。中銀航空租賃維持派發35%利潤政策，中期息減21%至0.1098美元（約0.8556港元）。以中銀航空租賃收市價60.6元計，現價周息率減至2.91厘。

中銀航空租賃表示，若扣除所得稅及飛機和金融資產減值損失，經調整利潤升5%至4.34億美元，上半年扣除利息前經營現金流保持為5.57億美元。

至6月底，中銀航空租賃自有、代管及已訂購共536架飛機，自有機隊共有377架飛機，經賬面淨值加權後的平均機齡為3.7年、平均剩餘租 期為8.1年。自有飛機利用率為99.6%。

中銀航空租賃飛機組合中，佔比最多為空客A320CEO系列、空客A320NEO系列，各有逾120架，另有85架波音737MAX、737NG系列。

公司表示，大部分航空公司客戶盈利及現金流前景向好，令盈利較2020年下半年起有所改善，相信2020年是需求週期的底部。

相關文章：

【業績】中銀航空租賃去年少賺27% 減末期息46%至0.2153美元

【航空告急】港府收緊16個地區到港人士檢疫要求 非港人無法從美國、法國入境

【波音737】中國據報擬容許波音737 MAX試飛

編輯：麥德銘