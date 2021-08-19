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【美國債息】中金：如美債息上升反映貨幣政策收緊　將對中國股市造成壓力

股市 17:25 2021/08/19

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聯儲局暗示年內或縮減買債規模，美債息率波動。中金發表報告指，即使美債息上升，中國利率仍可能保持向下趨勢，中國股市或有波動，但影響相對有限。另外，在中國經濟放緩，政策穩中趨鬆的背景下，中國利率可能保持下行趨勢，中國股票在指數層面缺乏機會。

中金指，中美經濟周期在金融危機後同步性大幅提高，因進出口貿易連接，全球性事件會同時影響中美經濟等，然而，疫情之後全球復甦不勻，令中美經濟處於經濟周期的不同階段，令海外經濟波動對國內資產價格的影響減弱。

中金認為，如果美債利率向上是反映美國經濟基本面向好，將促使更多資金流入中國股市；只有美債利率上升是反映貨幣政策收緊，才會減少外資流入，最終對中國股市造成壓力。

不過，當市場風險情緒回落，中國利率和股票指數都會趨於下行。根據美債息和全球宏觀形勢判斷，中金維持海外股票>中國債券>全球商品>中國股票>黃金的資產排序。

在中國股票方面，該行建議「輕指數、重結構」，配置更加均衡，關注港股的結構性機會。

相關文章：【港股解構】中金：港股逐進布局期　價值股短綫或補漲　成長股跑贏仍是大方向

【美國債息】中金：10年期債息料升至1.4至1.5厘　再向上動力不足

編輯：區嘉俊

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