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【蘋果Apple】雷射鐫刻服務各地區都有禁用字 香港禁用字眼達542個

環球政經 18:40 2021/08/19

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買家在蘋果的官網上訂購產品，可享有免費雷射鐫刻服務，在產品上刻上自訂文字，送禮自用兩相宜。據BBC報道，近日加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）發表報告，指蘋果的刻字服務，在不同國家或地區都有禁用字，報告分析了六個地區，包括中國內地、香港、台灣、日本、加拿大、美國，一共發現了1,105個用於過濾內容的規則。其中香港禁用字眼達542個，僅次於中國內地1,045個，台灣則排第三，達397個。

【大行點睇】恒安績後跌近6%創新低 遭多間大行下調目標價 野村在護理行業傾向另一股 【見下頁

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公民實驗室在報告中提到，蘋果在該六個地區，針對冒犯性、種族歧視、色情等內容的審核政策並沒有一致的標準，而蘋果的公開文件中，亦沒有解釋該你們如何獲得或建立這些關鍵詞列表。

報告又指據研究結果，蘋果並不充分理解它們審查過濾的內容。大部分被過濾的內容似乎並沒有經過充分的討論或考量，而是從其他關鍵詞來源，不加思考地複制移植到其關鍵詞列表上。譬如蘋果過濾了十個拼音為「Zhang」的中文姓氏，惟這些人名並無任何特殊敏感性。公民實驗室初步研究顯示，這些名字是從其他中國公司的關鍵詞列表中複製而來。

【美股焦點】蘋果發債65億美元 最低年息1.4厘可用於回購股份 【見下頁

蘋果方面則稱，該公司的系統「確保當地法律與風俗會得到尊重」。蘋果首席隱私官就報告內容回復指，「同蘋果的所有事情一樣，鎸刻的過程是由我們的價值觀主導的」。此外，鎸刻服務盡量不允許商標用語，以及「粗俗或文化不敏感可能被解釋為煽動暴力，或根據當地法律、法規及條例被視為非法」的用語。

 

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撰文 : 陳楚琨

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