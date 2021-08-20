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【大碼市場】美國女性大碼衫需求增　Old Navy搶攻市場將提供更多大碼衫

商業 12:30 2021/08/20

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隨著美國對大碼服裝的需求增加，Gap旗下的Old Navy將加大力度發展大碼服裝市場，在未來會提供更多大碼女裝服飾。

【疫市營商】福特汽車計劃調整汽車銷售方式　冀買家線上下單購車

據CNBC報道，Old Navy即將在其門店提供0至28 碼、XS至4X 碼的女裝，並在網上提供30碼的服飾選擇。更會在實體店內重新排列商品，以便客人更易尋找大碼產品。Old Navy 首席執行官 Nancy Green 表示，美國女性大碼市場不斷增長，部分原因是肥胖率不斷上升，她相信市場仍有許大發展空間，但坦言要進入此市場並不容易，需要大量的專業知識及投資。

Old Navy自 2004年以來，已提供少量的大碼服裝供選擇，但其最近決定加大力度拓展此市場。雖然該企拒絕評論其近年來大碼商品的銷售趨勢，但報道引述一位女發言人表示，該零售商網站上對「加大」（plus）的搜索量同比增長了 63%，而「加大」也是 Old Navy 網站上搜索量最高的前 100 名關鍵字。

零售研究和諮詢公司 Coresight Research 估計，今年美國女性大碼市場的價值將增長至 323 億美元（約2494億港元），約佔整個女性服裝市場的 20.7%。美國管理諮詢公司Kearney合夥人Brian Ehrig表示，大尺寸產品的增長速度一直超過常規尺寸市場，根據研究它將繼續超逾常規尺寸市場。

而美國人的平均尺碼是大碼，但實際上只有大約 20% 的服裝是用這些尺碼製造的，故相信市場發展空間仍然很大。他又補充，不是很多零售商願意投資大碼系列，部分原因是生產大碼服裝需要額外的原材料，而公司難以將更高的成本轉嫁給消費者，且生產大尺寸服裝也意味著需保持更多庫存，可能為零售商造成負擔。

雖然開拓大碼服飾市場具風險，但實際上不少美國零售商亦希望搶佔商機，例如Target推出自家品牌產品All In Motion亦提供大碼選擇、Victoria's Secret 亦一直在其商店中增加大碼模特公仔，以展示其內衣的不同款式。

【疫市營商】美國肉類供應鏈面臨挑戰　Burger King：勞工短缺推高牛肉成本

責任編輯：蘇穎琪

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