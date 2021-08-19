【ESG】IKEA瑞典啟訂閱服務售綠電　推ESG策略

▲ IKEA宣布，將推出全新STRÖMMA電力訂閱服務，讓消費者可購買風力、太陽能等綠色電力，供電來源除IKEA合作夥伴瑞典太陽能公司Svea Solar的太陽能電力，Svea也會額外從北歐電力交易所（Nord Pool）購買其他太陽能及風電

環境、社會和管治（Environmental， social and governance， ESG）逐漸成為不少企業的主流策略，瑞典大型連鎖家品品牌宜家家居IKEA自然也要摻一腳。IKEA近年除販售簡單實用的DIY家具外，亦相當注重氣候變遷及減碳的議題，甚至宣布推出全新的服務。

IKEA宣布，將推出全新STRÖMMA電力訂閱服務，讓消費者可購買風力、太陽能等綠色電力，供電來源除IKEA合作夥伴瑞典太陽能公司Svea Solar的太陽能電力，Svea也會額外從北歐電力交易所（Nord Pool）購買其他太陽能及風電。

據路透社報道，STRÖMMA訂閱客戶只要付固定月費，以及隨使用量改變的費用即可。雖然IKEA目前並沒有透露確切收費標準，但IKEA則多次強調，會以合理的價格銷售可再生能源。

同時，IKEA也會推出應用程式讓客戶隨時追蹤用電量與能源使程況。若有購買Svea Solar太陽能板的用戶，也可使用相同應用程式， 並將多餘電力回售給IKEA。

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值得一提的是，STRÖMMA訂閱服務僅在瑞典上市， 但IKEA還有在11個市場銷售太陽能板，應用程式皆可通用。 IKEA母公司Ingka集團表示，其目標是透過能源服務，2025年前讓所有 Ingka市場消費者使用及生產更多綠電。IKEA永續發展負責人Jonas Carlehed則表示，希望可將再生能源服務及IKEA太陽能產品推廣到所有市場。

可口可樂、樂高爭相換環保材料

為響應ESG趨勢，IKEA曾立下目標要在2030年前，減少比從原料生產到用戶使用家具，整個 IKEA價值鏈更高的碳排放量。Ingka也開始在各國投資太陽能發電廠，如2019年就曾收購兩座太陽能發電廠49%的股權，且自家的賣場、物流中心等建築上設有約90萬個太陽能板。

除IKEA外，開始實踐ESG的企業數目正在上升，如樂高（Lego）也投入ESG的策略，該企承諾將在2025年做到100%包裝材料永續，及2030年產品100%永續塑膠，並擴大樂高回收與捐贈計畫等，以博取消費者好感。另飲品業巨頭可口可樂（Coca-Cola）早前也設定目標，將在2030年實現零廢料，未來將完全停止使用塑膠瓶裝，可見各界企業都正逐漸著重ESG發展。

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責任編輯：張凱琳