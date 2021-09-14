【新股IPO】聯通旗下智網科技正進行A股上市輔導 中金任輔導機構

▲ 中國聯通擬分拆車聯網子公司智網科技A股上市

中國聯通 （00762） 早前公布，計劃分拆旗下車聯網公司智網科技在中國境內A股上市，中聯通合共持股約69.2%。據悉，聯通智網科技就首次公開發行A股股票進行上市輔導，中金為輔導機構。

智網科技專注於車聯網領域，全面承載中國聯通汽車信息化服務與資質，是中國聯通向運營服務轉型，將通信與垂直行業相結合的重要舉措之一。目前公司的核心業務包括車輛聯網、服務運營和智慧交通。

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智網科技在2019年完成混合所有制改革，引入包括一汽股權投資、東風資管、廣州盈越創投等戰略投資者。

聯通董事長兼首席執行官王曉初指，集團在混改時已考慮將與主營業務關係不大的公司分拆上市，除了智網科技，還有4至5家公司未來可能會在港股或A股上市。

他提及，與招商銀行的合資消費金融公司招聯金融發展已較成熟，初步估值已過千億，成長性非常好，現階段希望繼續孵化一段時間，未來可能會上市。

聯通表示，智網科技分拆上市，可以強化其本身的融資能力和運營靈活性，更好吸引人才和戰略夥伴，提升競爭力，加快業務發展和提升回報，更好釋放公司的價值。未來，中聯通與公司通過戰略合作，强强聯合，優勢互補，可促進雙方提速發展。

智網科技去年全年營業收入約為4.2億元人民幣，淨利潤約6700萬元人民幣，截至去年底總資產約12.1億元人民幣。

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記者：梁安琪

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