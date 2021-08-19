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【新股IPO】中國聯通擬分拆車聯網子公司智網科技A股上市

新股IPO 17:12 2021/08/19

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中國聯通擬分拆車聯網子公司智網科技A股上市

中國聯通 （00762） 公布，建議分拆旗下車聯網公司智網科技在中國境內A股上市，中聯通合共持股約69.2%。

【業績│電訊】聯通半年多賺21%， 派中期息每股0.12人幣、擬提高全年派息率【下一頁】

智網科技專注於車聯網領域，全面承載中國聯通汽車信息化服務與資質，是中國聯通向運營服務轉型，將通信與垂直行業相結合的重要舉措之一。目前公司的核心業務包括車輛聯網、服務運營和智慧交通。

智網科技在2019年完成混合所有制改革，引入包括一汽股權投資、東風資管、廣州盈越創投等戰略投資者。

中聯通表示，智網科技分拆上市，可以強化其本身的融資能力和運營靈活性，更好吸引人才和戰略夥伴，提升競爭力，加快業務發展和提升回報，更好釋放公司的價值。未來，中聯通與公司通過戰略合作，强强聯合，優勢互補，可促進雙方提速發展。

公司去年全年營業收入約為4.2億元人民幣，淨利潤約6700萬元人民幣，截至去年底總資產約12.1億元人民幣。

相關文章：【新股IPO】傳內地人工智能公司依圖科技擬赴港上市　集資約312億元

【中移動回A】中移動：中證監已受理A股上市申請資料　擬公開發行不超過9.65億A股

記者：梁安琪

A股 IPO 中國聯通（00762） 分拆 汽車 電訊

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