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【大行點睇】恒安績後跌近6%創新低　遭多間大行下調目標價　野村在護理行業傾向另一股

股樓投資 17:37 2021/08/19

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恒安（01044）公布業績後股價跌近6%續創新低。摩通表示對其高端護理品牌「七度空間」是否可與國際品牌競爭感到擔憂，考慮到現時大宗商品價格走勢，以及公司在電商及團購平台定價能力較弱，予「中性」評級，下調2021至2022年經調整每股盈測16%至22%，目標價由58元降至48元。

另一間大行野村就發表研究報告指，恒安上半年衛生巾銷售額按年下跌6%，主要由於上半年國際品牌在中高端市場滲透率提升，市場出現較大營銷競爭，導致銷量下跌。該行預期，市場競爭加劇，加上傳統銷售渠道表現疲弱，恒安或要面對市場份額持續流失。

野村提到同期維達(03331)銷量增長20%，相信恒安表現較差是因為市場需求已恢復理性，消費者現時更著重價格比較。估計恒安未來銷售將繼續跑輸同業，。

野村指，在木漿成本上升的壓力下，下半年毛利率面臨挑戰，將全年銷售額及盈利預測分別下調7.8%及11.4%，目標價由47.6元下調至42.2元，將恒安評級升至「中性」。在個人護理行業則推薦維達，評級「買入」。

 

 

大行對恒安評級及目標價：

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同場加映：【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 周兆邦

恒安國際（01044） 港股

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