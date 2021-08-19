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【異動股】金蝶一度急升近14%　瑞銀料市場對其雲業務增長反應正面

股樓投資 17:27 2021/08/19

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瑞銀發表研究報告指，金蝶(00268)上半年收入強勁增長35%，超越市場及該行預期，虧損擴大至2.48億元人民幣，符合預期。期內毛利率收窄至62.7%，遜預期，主要由於大型企業相關外包費用增加。

期內雲業務收入按年增長55%，為總收入貢獻約66%。該行表示，基於上一次公司與投資者的對話，相信市場對其虧損有所預期，估計市場對金蝶的雲業務快速增長反應正面，維持目標價34元，評級「買入」。

 

 

大行對金蝶評級及目標價：

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同場加映：【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 周兆邦

金蝶國際（00268） 港股

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