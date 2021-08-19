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【上車有段故】90後夫婦為「梗廚」 以850萬元購The Campton 500呎的單位

股樓投資 18:49 2021/08/19

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近年來，市面上所提供大部分的樓盤附有「開放式廚房」，最大特點必定是「慳位」，但仍有不少業主偏愛傳統「梗廚」。有九十後夫婦因瞄準傳統「梗廚」的價值，而以逾850萬元，購入萬科置業旗下大角咀The Campton約500平方呎的單位。

【iM驗樓篇】驗收The Campton 514呎單位獲90分　廁所飾櫃設計難清潔：【下一頁

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九十後的Alan與太太結婚3年半，去年看準低息環境，加上留意到「梗廚」仍有市場價值，便以約850萬元，購入514平方呎單位。在置業前，二人是以9,000多元租住位於大角咀的舊樓單位，約為270平方呎，雖然過去4年業主在租金上未有太大加幅，但Alan的置業想法，也未有動搖。他預料，低息環境還會維持一段時間，於是在去年便決定「去馬」，以H按計劃供樓，每月供款額約2.4萬元，「上年（樓價）開始平少少果時決定買，加上可以借九成。」

此外，原來單位是否設有「梗廚」也是二人置業的考慮因素之一。Alan坦言，現時附有「梗廚」的單位實在較少見，「現在的兩房單位，都多數配以開放式廚房，所以梗廚都值啲錢。」他續說，「雖然我們不是經常煮食，但大時大節煎塊扒都會搞到成屋煙。」

*節錄自720期《iMoney Focus》「精明裝修」。

【室內設計】 好客夫婦50萬裝修500呎居屋 一個法寶瞬間2房變3房 招呼客人過夜都冇問題【下一頁

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責任編輯：黎淑雯
 

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