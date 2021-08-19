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恒地啟德THE HENLEY III短期內出撃　最細單位229呎起

股樓投資 16:59 2021/08/19

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恒地（00012）旗下新盤THE HENLEY第3期正式命名為「THE HENLEY III」，項目早前獲批預售樓花同意，最快下周上載樓書及開放示範單位，並於短期內開價開售。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY III提供404個單位，戶型涵蓋開放式至三房單位，實用面積229至778平方呎不等。他續指，THE HENLEY III主打開放式及一房單位，兩者合共約佔全盤逾6成伙數。

林達民又表示，項目第3期是整個項目三期中最接近港鐵啟德站的期數，整體條件亦比第1期好，預計定價比第1期為高。

資料顯示，THE HENLEY位於啟德沐泰街7號，整個項目分三期發展，剛命名的THE HENLEY III為第3期，座數為第3A及第3B座，預計關鍵日期為2022年4月30日。

延伸閱讀︰【大行點睇】花旗首予理想汽車「買入」評級　指集團在港上市將帶來三方面利好【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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