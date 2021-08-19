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【疫苗優惠】總商會第3輪抽獎送出600萬獎品　2平治房車將在餘下4輪抽獎送出

Hot Talk 16:51 2021/08/19

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總商會第3輪抽獎送出600萬獎品　2平治房車將在餘下4輪抽獎送出

香港總商會的疫苗抽獎「香港做得到！幸運大抽獎」再送出總值近600萬元獎品，幸運兒共1,009位。總商會第三輪抽獎送出的禮品包括：港鐵全年車票、置地廣場購物禮券、英皇戲院電影禮券等。

今輪抽獎的獎品總值近600萬元，除總值160萬元的港鐵全年車票（約值160萬元）、總值95萬元的置地廣場購物禮券，還有總值80萬元的專業法律服務現金券、數百份購物、餐飲和現金禮券，以及數十份酒店住宿禮券。

所有幸運兒即將收到短訊通知中獎，完整得獎名單將於稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

總商會大抽獎網站：www.hkgccluckydraw.com

總商會稍後仍有4輪抽獎，送出數以千份獎品，包括2部平治C系列房車、總值數百萬元的購物和餐飲禮券，以及數百份酒店住宿。

總商會會員公司為是次抽獎活動慷慨捐贈超過6,700份獎品，總值高達4,300萬元。合共7輪抽獎的舉行日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。

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