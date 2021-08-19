【異動股】商務部擬規範直播營銷 快手7連跌全日急挫7% 再創上市後新低

近日內地商務部就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見，並指出應就直播營銷人員服務機構、商家和交易平台等共同建立產品或服務信息發布審核機制，以客觀、真實為原則，對直播營銷產品或服務的基本信息進行審核。

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短視頻、直播平台快手（01024）連跌7個交易日，全日跌7%，報65.75元，由年初高位417.8元累跌近八成半，今日更一度下試65.05元，創上市新低。

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當局表示，如直播主存在虛假宣傳、摻雜摻假、以次充好、偽造產品產地或盜用他人廠名廠址、假冒商標專利等侵害消費者權益行為，便有必要採取措施維護消費者權益，並向有關直播主處罰。

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