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【異動股】商務部擬規範直播營銷 快手7連跌全日急挫7% 再創上市後新低

股樓投資 18:14 2021/08/19

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近日內地商務部就《直播電子商務平台管理與服務規範》公開徵求意見，並指出應就直播營銷人員服務機構、商家和交易平台等共同建立產品或服務信息發布審核機制，以客觀、真實為原則，對直播營銷產品或服務的基本信息進行審核。

【港股追蹤】嘉里建設中期基本溢利增逾倍 每股派2.3元特別息 全日急升6%  詳情請看[下一頁]

短視頻、直播平台快手（01024）連跌7個交易日，全日跌7%，報65.75元，由年初高位417.8元累跌近八成半，今日更一度下試65.05元，創上市新低。

【華潤啤酒】潤啤上半年公布業績獲唱好 瑞信大和齊提高目標價  詳情請看[下一頁]

當局表示，如直播主存在虛假宣傳、摻雜摻假、以次充好、偽造產品產地或盜用他人廠名廠址、假冒商標專利等侵害消費者權益行為，便有必要採取措施維護消費者權益，並向有關直播主處罰。

同場加映: 【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

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撰文 : 趙家盈

偽造 產品 快手—W（01024） 中華人民共和國商務部 港股 服務 異動股

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