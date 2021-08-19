【職場熱話】空降擔任公司經理 面對公司老油條 網民:果斷整頓公司文化

在不少的公司內，都有一種被稱為「公司癌」的存在，他們被稱為「老油條」，即是一些在公司任職多年，或者與上司關係好的同事，他們總是一副「高高在上」的態度去對待其他人，甚至會為公司帶來負面的影響。有網民在討論區發文，指自己剛剛到一間大公司任職，擔任經理一職，但發現公司有不少「老油條」下屬，自恃在公司任職時間長，對樓主的態度極不友善，上司又不願意處理，因此發文問網友如何融入他們的圈子。

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有人認為樓主是擔任經理一職，應該知道自己職位的權限：「樓主剛上任，應該與下屬先釐清好自己的權限。先小人後君子，有助解決一直以來的陋習，適時也要和下屬約定三章，叫員工遵守」也有人提醒樓主不需要刻意融入他們，始終樓主是他們的上司：「作為管理層應該要知道和下屬之間有差距，也不需要刻意融入他們的圈子」樓主也回應：「因為我是剛入職，對於公司仍然不太了解，上一任的經理也沒有做好交接的工作，因此工作都在那幫『老油條』手上，他也不會向我匯報工作」

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有網民指樓主作為「空降」的經理，是要盡力協助整頓公司的文化：「樓主面對的困境是上司的不作為和下屬的不執行，我認為樓主不要過份憂慮，果斷去整頓公司的文化，整頓成功的話老闆會欣賞你的管理能力，失敗的話也不會有大損失」也有人認為「老油條」對樓主沒有無緣無故的恨：「那個員工肯定不滿公司聘請你的決定，他可能心裏認為自己在公司任職多年，認為自己才是經理的人才，自己只是懷才不遇，所以一定不滿樓主」

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責任編輯：陳佳恩