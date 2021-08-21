登輝積極回饋社會　CSR納入經營理念

實踐企業社會責任（CSR）能提升企業的品牌效應。對於登輝控股有限公司（下稱「登輝」）而言，履行企業社會責任也是集團經營的核心理念，登輝的產品亦承載着CSR的基因，以滿足遍布逾30個國家及地區不同客戶的需求。登輝公司秘書兼執行董事趙維光認為︰「實踐CSR能為集團永續發展帶來積極作用的同時，亦大大減低社會成本。」

作為一間先進產品發展商、工業設計者及各種電熱家用電器的製造商和供應商，登輝的產品與大眾生活息息相關。趙維光強調，為讓消費者安心使用登輝的產品，登輝在產品研發及生產製程上首要重視品質和安全標準。他舉例︰「食品處理器需要加熱處理食物，我們在每一環節須保證產品所用的各種物料在加熱過程不會釋出有害物質。由於產品大多銷往歐洲，所以在產品設計時已全面遵照廢電子電機設備指令（WEEE）的環保要求。」

落實減排措施 保護環境

登輝關注業務運作對全球氣候變化帶來的影響。趙維光指，集團設有專責團隊管理及監控能源耗用、溫室氣體排放、廢棄物及污水等處理。同時，登輝時刻遵守國家頒布的環境保護法、大氣污染防治法和水污染防治法等多項相關法律法規。



此外，趙維光更指惠州廠房正不斷改進生產流程，包括引入更精準的自動化生產設施，以提高良品率，減低損耗重工，有效運用資源，以保護環境為己任。

培育工業科研人才 提供就業機會

登輝透過積極培育本地工業人才以回饋社會和本地工業界。趙維光指集團成功在香港設立研發中心，聘請一班年輕本地畢業研發專才。「這固然為集團注入創新動力，亦同時鼓勵香港新生代投身工業，有望能配合政府政策，切實地推動香港再工業化及工業年輕化。」



在提供就業方面，登輝主張吸納多元化員工，為不同學歷、能力、經驗的人士提供發揮所長的機會。趙維光舉例，集團參加了香港中小型企業總商會的「友商友良」及僱員再培訓局的「後50．實習生計劃」，提供適切實習機會，讓本地畢業生以至已退休但仍有就業意慾及能力的人士，掌握就業市場現況，裝備工作技能和調節心態，盡快投身職場。

▲ 登輝着重以人為本，不時舉辦公餘活動邀請員工家人一起參與，藉以增加員工對公司的歸屬感。

熱心慈善 關懷社會

登輝在參與社區及慈善工作一向不遺餘力，致力關懷弱勢社群。東保慈善基金自2010年成立，每年捐款及捐贈物資予慈善機構，現時基金的主要合作夥伴包括香港公益金、仁愛堂、獅子會、玄圓學院及香港青年航空學會。



除物資捐獻外，東保慈善基金更會組織員工透過參與各慈善機構舉辦的義工服務，如探訪老人院舍、參加公益金慈善籌款百萬行等，支持及幫助社會弱勢社群，積極回饋社會，同時向員工以至社會各界傳遞善盡社會責任的理念。

▲ 登輝旗下的東保慈善基金組織員工參與公益金百萬行，籌款幫助有需要人士。

展望未來，趙維光相信登輝能夠繼往開來，於往後日子繼續推動香港工業，培育創新人才，承傳本地工業發展，並以可持續發展為原則，開拓更能改善生活品質的家電產品，朝着創建香港為智能生產中心基地的目標進發。

堅守誠信正直原則

趙維光認為能確保集團上下堅守誠信正直經營的原則對企業實踐社會責任至為重要。日益優良的企業管治能管控營運風險，保障各持份者權益。集團嚴格遵守人權及國際勞工公約，在甄選國內外供應商及協力廠商時，確保合作方落實保障勞工權益的具體措施。



他指，登輝積極推行以人為本的人力資源政策，致力為僱員提供平等機會、多元共融及不存有歧視的工作環境。登輝透過具競爭力的薪酬待遇和完善的人才培訓，藉以提高僱員的積極性，令同事在工作中得到自豪感。

（資料由客戶提供）